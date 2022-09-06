В Минстрое Крыма назвали причины ликвидации «Крымпроектреставрации»

В пресс-службе Минстроя объяснили, почему будет ликвидирована архитектурно-реставрационная мастерская «Крымпроектреставрация». Фото: "Яндекс.Карты"

Причинами, по которым будет ликвидирована архитектурно-реставрационная мастерская «Крымпроектреставрация», являются низкий объем выполняемых работ и низкий уровень доходов.

- Правопреемником будет институт «Шельф», также подведомственная организация Минстроя РК. В настоящее время они занимаются получением лицензии на ремонтно-реставрационные работы. Часть сотрудников «Крымпроектреставрации» перейдет в «Шельф», - сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

Напомним, данное предприятие занимается разработкой проектов, реконструкцией и строительством сооружений в зонах исторической застройки и охранных зон памятников, экспертизой проектов реставрации памятников и разработкой научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры.

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