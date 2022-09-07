В торговом центре Симферополя прозвучала ложная тревога вечером 6 сентября

В ТЦ «Центрум» в Симферополе прозвучала ложная тревога Фото: Алена МАРТЫНОВА

В торговом центре «Центрум» в Симферополе прозвучала ложная тревога вечером 6 сентября. В настоящее время он работает в штатном режиме.

- Сообщений по данному объекту не поступало, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ нашла вирус-шпион в компьютерах оборонного предприятия. Программа удаленного доступа может считывать пароли и создает условия для хакерских атак.

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