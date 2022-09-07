В Алуште арестовали мужчину с татуировкой в виде свастики на груди

Суд приговорил крымчанина к двум суткам ареста за публичную демонстрацию нацистской символики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Алуште вынес приговор мужчине за публичную демонстрацию свастики, сообщили в пресс-службе суда.

- Находясь на улице Ленина города Алушты публично продемонстрировал нацистскую символику (свастику) в виде татуировки на теле, - говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и пояснил, что рисунок на теле сделал в 2004 году, а теперь хочет от него избавиться.

Ввиду того, что у обвиняемого есть несовершеннолетний ребенок, суд приговорил крымчанина к двум суткам административного ареста.

Ранее сообщалось, что полиция поймала севастопольца с татуировкой свастики. Мужчина рассказал, что сделал «наколку» в колонии больше двадцати лет назад.

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