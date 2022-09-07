Эксперт рассказала, какие профессии в Крыму наиболее востребованы

В Крыму в текущем году самыми востребованными сферами деятельности стали бухгалтерия, гостиничный сервис, менеджмент и предпринимательство Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму в текущем году самыми востребованными сферами деятельности стали бухгалтерия, гостиничный сервис и менеджмент, на первое место вышло предпринимательство.

- В этом году в «Центре занятости населения» большое количество крымчан обучились бухгалтерии 1С: предприятие, также готовились менеджеры и кадровые работники. Востребованы были и рабочие профессии - слесари, монтеры, операторы котельных, - цитирует КИА начальника отдела организации содействия трудоустройству населения ГКУ РК «Центр занятости населения» Марину Кулиш.

Она также отметила, что перед началом курортного сезона активно проходили обучение будущие работники гостиниц - горничные администраторы и менеджеры гостиничного сервиса.Что касается предпринимательской деятельности, то, по словам Кулиш, это самое популярное направление в Крыму.

Ранее КП-Крым рассказывала, что средняя заработная плата в 2022 году в Крыму составила 30 тысяч рублей. Инженерам готовы заплатить до 135 тысяч рублей.

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