ФСБ в Крыму поймала взломщика автосигнализаций

Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/скриншот из видео

ФСБ поймала 42-летнего жителя Ялты, который продавал приборы для перехвата кодов автомобильных сигнализаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

- [Он] изготавливал и сбывал на территории полуострова специальные технические средства, предназначенные для перехвата кодов автомобильных сигнализаций и негласного проникновения в автотранспортные средства, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/скриншот из видео

Мужчину задержали в августе 2022 год. В ходе обысков было изъято большое количество радиооборудования, в том числе предмет, похожий на специальное техническое устройство.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ нашла вирус-шпион в компьютерах оборонного предприятия. Программа удаленного доступа может считывать пароли и создает условия для хакерских атак.

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