Крым получил 3,8 миллиарда рублей на капремонт многоквартирных домов

Фото: rk.gov.ru

В текущем году Крым получил 3,8 миллиарда рублей на капительный ремонт многоквартирных домов. Также получены средства на замену 447 лифтов в 21-м муниципалитете. Об этом сообщила зампред Совета министров РК Светлана Маслова.

По ее словам, в республике насчитывается более трех тысяч лифтов, срок использования которых 35 и более лет, в то время как допустимый - 25. На ремонт всех лифтов с вышедшим сроком эксплуатации требуется 4 миллиарда рублей.

- В этом году из федерального бюджета мы получили 3,8 млрд рублей на проведение неотложных работ по ремонту кровель, получили деньги на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в прошлом году в Керчи и Ялте. Также получены деньги на замену 447 лифтов в 21-м муниципальном образовании, - сообщила Маслова.

Ранее сообщалось, что Крым получит 165 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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