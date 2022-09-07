В Джанкое при пожаре в жилом доме погиб человек 6 сентября

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 6 сентября, в результате пожара на территории одноэтажного дома в Джанкое погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии пожарные определили, что на территории частного домовладения, горит одноэтажный жилой дом. Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня, - говорится в сообщении.

На тушение огня потребовалось 15 минут. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. К сожалению, на месте было обнаружено тело мужчины.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Симферополя прозвучала ложная тревога вечером 6 сентября. ТЦ работает в штатном режиме.

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