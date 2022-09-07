Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Аэропорт «Симферополь» направит 89,5% прибыли на выплату дивидендов за первое полугодие текущего года. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Совета министров Крыма.

- При рассмотрении общим собранием акционеров АО «Международный аэропорт «Симферополь» вопроса распределения прибыли за первое полугодие 2022 года направлять на выплату дивидендов 89,5% прибыли, оставшейся в распоряжении указанного общества после уплаты налогов, - сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Крым получил 3,8 миллиарда рублей на капремонт многоквартирных домов. Также получены средства на замену 447 лифтов в 21-м муниципалитете. В республике насчитывается более трех тысяч лифтов, срок использования которых 35 и более лет, в то время как допустимый - 25.

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