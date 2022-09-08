МВД по Республике Крым: в Ялте задержали всех участников резонансного убийства

Вечером, 7 сентября, в Ялте десятки возмущенных людей вышли к зданию местного УМВД, расположенного на пересечении улиц Кирова и Морской. Фото: соцсети

Второго участника жестокого убийства в Ялте задержали повторно, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Напомним, 6 сентября в Ялте жестоко убили местного жителя. Мужчина получил множественные ножевые ранения. По ранее предоставленной информации СК, были задержаны двое мужчин, одни из которых якобы не принимал участие в убийстве и был сторонним наблюдателем. Когда об этом стало известно, у здания МВД собралась возмущенная таким решением толпа людей. Очевидцы предоставили силовика доказательства виновности отпущенного мужчины, после чего его вновь задержали.

- В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан, - говорится в сообщении пресс-службе МВД.

Пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.

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