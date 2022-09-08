В Симферополе завершили основные работы благоустройства бульвара Ивана Франко

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе завершили основные работы благоустройства бульвара Франко, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Подрядная организация выполнила основной объем работ по благоустройству бульвара Франко. Финансирование работ осуществлялось в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК, а также за счет городского бюджета, - говорится в сообщении.

На объекте выполнили мощение плиткой, поставили новые лавочки и урны, провели освещение. Новые растения на бульваре появятся, когда наступит благоприятная погода для их посадки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе начнут монтаж сетей водоотведения Дворца водных видов спорта. Запланировано благоустройство прилегающей территории.

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