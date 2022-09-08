Спикер парламента Крыма заявил, что республика обеспечена газом, несмотря на провокации украинской стороны

В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крым обеспечен газом, несмотря на провокации украинской стороны в Черном море.

- Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона, - цитирует РИА Новости главу крымского парламента Владимира Константинова.

Напомним, ВСУ 20 июня этого года ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море. Пять человек спасли, из них трое били травмированы. Еще семеро числятся без вести пропавшими. По данным Минобороны, на одной из платформ начался крупный пожар, в результате чего возникла угроза экологической катастрофы.

Ранее глава Сергей Аксенов заявил, что стоимость газа для жителей республики не будут менять ближайшие два года. Средства для компенсации «Черноморнефтегазу» после атаки выделены по поручению президента.

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