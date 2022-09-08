Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе из-за ремонта ограничили движение транспорта от ж/д вокзала к центру города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Подрядная организация приступила к ремонту бульвара Ленина в Симферополе. В связи с проведением работ движение транспорта от Железнодорожного вокзала в направлении центра частично ограничено, - говорится в сообщении.

Гостей и жителей крымской столицы попросят учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что дорожный ремонт на Караимской в Симферополе продлится не менее 11 месяцев. Планируется замена всех коммуникаций. Будет недоступен для проезда участок от площади Куйбышева до Центрального автовокзала. Ограничения начнут действовать 10 сентября.

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