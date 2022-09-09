В Ялте 9-летний мальчик сбежал из дома, чтобы избежать наказания за прогул в школе

Мама, сын которого прошлым вечером убежал из дома, обратилась за помощью в полицию Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Ялте живым и невредимым нашли 9-летнего мальчика, который убежал накануне вечером из дома, чтобы избежать наказания за прогулянный урок в школе.

- Этой ночью к правоохранителям обратилась жительница Ялты, которая сообщила, что ее 9-летний сын прогулял последний урок в школе и чтобы избежать наказания в 21.00 убежал из дома, - написала в своем telegram-канале глава местной администрации Янина Павленко.

Как оказалось, мальчик все это время был у соседей.

В конце августа в Симферополе полицейские вернули домой сбежавшую 5-летнюю девочку. Далеко малышка уйти не успела.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50