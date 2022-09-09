Две полосы на Восточном обходе Симферополя с 10 сентября будут временно недоступны для автомобилистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две полосы Восточного обхода Симферополя перекроют с 10 сентября, сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

- С 10 сентября будет временно ограничено движение по двум полосам на участке Восточный обход г. Симферополя (Бородинское кольцо, проезд по мосту), - говорится в сообщении.

На данном участке запланирован ремонт. Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при выборе маршрута. Как долго будут действовать ограничения, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Симферополе из-за ремонта ограничили движение транспорта от ж/д вокзала к центру Подрядная организация приступила к ремонту бульвара Ленина.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50