14-летний мальчик со шрамом на лбу пропал в Крыму 8 сентября

В Армянске пропал 14-летний Николай Гуща. Фото: пресс-служба МВД пр Республике Крым

В городе Армянске, что на севере Крыма, днем 8 сентября пропал 14-летний мальчик Николай. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В 11.30 подросток выше из социально-реабилитационного центра, расположенном в Армянске на улице Гайдара, 3а, и ушел в неизвестном направлении.

Полное имя мальчика Гуща Николай Васильевич. Он родился 19 декабря 2007 года. Рост ребенка 155-160 сантиметров. Худощавый, волосы русые, коротко подстрижен, глаза карие.

На мальчике были светлые джинсы, футболка цвета хаки, синяя толстовка и черные кроссовки. У 14-летнего есть особые приметы: шрам размером 2 сантиметра на лбу, шрам размером 2 сантиметра на переносице и татуировка размером 1 сантиметр в виде буквы «Н» на правой голени.

Денег и документов у мальчика нет. Есть телефон, который в настоящее время находится в не сети (+7978-94-84-797).

- Обращаемся ко всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части полиции: +7 (36562) 9-12-57, +7 (999) 46-10155 или «102», - сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, вчера вечером в Ялте 9-летний мальчик сбежал из дома, чтобы избежать наказания за прогул в школе. Как оказалось, всю ночь ребенок провел у соседей.

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