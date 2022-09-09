Крымчанин получил 3,5 года колонии за «пьяное» убийство знакомого

Крымчанина осудили на 3,5 года колонии за убийство знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму вынес приговор жителю Черноморского района за убийство знакомого, которое он совершил в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В июне 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес знакомому не менее 11 ударов кулаками рук, а также деревянным черенком лопаты. От полученных травм пострадавший скончался на месте совершения преступления, - говорится в сообщении.

Мужчина проведет следующие три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Крым писала, что двум участникам резонансного убийства в Ялте, которое произошло 6 сентября, предъявили обвинения. Пострадавший получил множественные ножевые ранения, а затем был оставлен рядом с больницей.

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