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Происшествия9 сентября 2022 8:34

Крымчанин получил 3,5 года колонии за «пьяное» убийство знакомого

Сначала мужчина напал на приятеля с кулаками, а заем пустил в ход лопату
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Крымчанина осудили на 3,5 года колонии за убийство знакомого

Крымчанина осудили на 3,5 года колонии за убийство знакомого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму вынес приговор жителю Черноморского района за убийство знакомого, которое он совершил в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В июне 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес знакомому не менее 11 ударов кулаками рук, а также деревянным черенком лопаты. От полученных травм пострадавший скончался на месте совершения преступления, - говорится в сообщении.

Мужчина проведет следующие три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Крым писала, что двум участникам резонансного убийства в Ялте, которое произошло 6 сентября, предъявили обвинения. Пострадавший получил множественные ножевые ранения, а затем был оставлен рядом с больницей.

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