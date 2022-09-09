Житель Ростова «кинул» крымчанина на 70 тысяч рублей при продаже телефона

Симферополец беспечно перевел 70 тысяч рублей мошеннику, ожидая от него в назначенный день получить товар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанин обманул жителя Крыма на 70 тысяч рублей на продаже мобильного телефона, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

38-летний симферополец положил глаз на одно объявление о продаже смартфона в Интернете и решил связаться с владельцем, которому в результате перевел на карту крупную сумму. Но как и предполагалось, товара обещанного не дождался. Сам продавец перестал выходить на связь.

- По подозрению в совершении дистанционного мошенничества сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю задержан 32-летний житель Ростовской области. От подозреваемого сотрудниками полиции получена явка с повинной, - говорится в сообщении.

Деньги мужчина, конечно, успел потратить на свои нужды. Теперь ему грози до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, только за минувшую неделю аферисты обманули крымчан на 12 миллионов рублей. Было зарегистрировано 57 фактов мошенничества.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50