В Крыму 9 сентября выявили 491 случай заражения COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на утро 9 сентября в Республике Крым зафиксировали 491 новый случай заражения COVID-19, с начала пандемии - 198 958. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 47 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 116 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 590 человек, выздоровевших за весь период - 189 041, - говорится в сообщении.

Смертей за последние 24 часа в республике от коронавируса не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 197 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 91 489. Об этом сообщили в пресс-службе Севастополя.

- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говориться в сообщении.

К сожалению, за последние 24 часа в городе от коронавируса умер одни человек в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что В Крыму план по коллективному иммунитету COVID-19 выполнили всего на 8%. Ввиду в Минздраве республики призывали пройти ревакцинацию от коронавируса.

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