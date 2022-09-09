На ярмарках Ялты и Алушты было продано 320 тонн продукции этим летом

Фото: Янина Павленко/Telegram

Минувшем летом 320 тонн продукции было продано на ярмарках в Ялте и Алуште и поселках ЮБК, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Непосредственно в Ялту, на ярмарку в районе автовокзала еженедельно фермеры привозят около 32 тонн. Всегда в наличии овощи, свежее мясо, ягоды и фрукты (верхняя площадка), а также мясопродукты, сыры, печенье и прочее (нижняя площадка), - написала Павленко в своем telegram-канале.

Все товары были реализованы по рекомендованным Минпромом Крыма ценам. Продукты, как правило, привозили из Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Красногвардейского и Симферопольского районов, а также из Алушты, Симферополя и Севастополя.

- По-прежнему пользуется большим спросом овощи с освобожденной Херсонщины. Особенно сейчас, в период заготовок на зиму. Учитывая спрос, в этом году увеличили количество - теперь ярмарки проходят пять дней в неделю (все дни кроме понедельника и четверга), - добавила градоначальница, отметив, что качество товаров остается на высоком уровне.

За качеством продуктов в республике действительно следят, проводя регулярные проверки. Так, недавно в Алуште сожгли 700 килограммов запрещенных и некачественных колбас, сыров, молочной продукции, рыбы и полуфабрикатов.

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