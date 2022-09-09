В Минздраве Крыма опровергли украинский фейк, заявив о штатной работе поликлиник

Все поликлиники Крыма работают штатно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Крыма опровергли очередной украинский фейк о якобы большом количестве военных в медучреждениях и сильной загруженности врачей. В ведомстве подчеркнули, что все поликлиники работают в штатном режиме.

- Прием пациентов во всех поликлиниках региона осуществляется в штатном режиме. Медпомощь оказывается как в неотложной, так и в плановой форме по предварительной записи и при непосредственном посещении поликлиники в день обращения, - говорится в сообщении.

Уточняется, что также обслуживаются поступающие вызовы к пациентам на дом.

Ранее глава крымской столицы заявил, что сообщения о воздушной тревоге в Симферополе 4 сентября оказались фейком.

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