В Симферополе 17 сентября начнется новый сезон сельхозярмарок

На ярмарках гости и жители крымской столицы смогут купить овощи, фрукты, ягоды, мясо и многое другое
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новый сезон сельскохозяйственных ярмарок в Симферополе начнется с 17 сентября, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
- Уже в конце следующей недели начнется наш традиционный ярмарочный марафон «выходного дня». На наших постоянных торговых площадках будет реализовываться продукция нового урожая прямо с грядки, - сообщила Зарединова.
В городе будут работать три постоянные локации. На ярмарках гости и жители крымской столицы смогут купить овощи, фрукты, ягоды, мясо, колбасные изделия, рыбу, молочную продукцию, яйца, копчености, крупы и многое другое.
Ярмарки запланированы на 17 и 24 сентября с 07.00 по 14.00 по адресам:
- улица Киевская, 177;
- улица Бела Куна/улица Кечкеметская;
- улица Севастопольская 80/3.
На крымских ярмарках в этом году было продано большое количество сельхозпродукции. Только в Ялте и Алуште реализовано 320 тонн за одно лето.
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