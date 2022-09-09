Крымчанам разрешили использовать хлопушки и бенгальские огни до конца СВО

Жителям полуострова во время проведения СВО не возбраняется использовать хлопушки и бенгальские огни Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В запрет на использование пиротехники и беспилотников в Крыму до конца спецоперации ввели некоторое исключения. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики об угрозе ЧС на территории региона.

- Ввести ограничения, запретив на всей территории Республики Крым применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, за исключением: пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности … (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня), - говорится в тексте указа.

Кроме того, салюты на полуострове тоже можно запускать. Вот только делать это могут только органы власти, при том исключительно в дни официальных праздничных мероприятий. При этом об их использовании необходимо уведомить за два дня.

Также внесены поправки и в запрет об использовании беспилотников - их можно применять так же лишь органам власти и подведомственным учреждениям.

Напомним, в Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 23 сентября. Режим будет действовать в четырех муниципалитетах и двух районах республики.

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