Крымский эксперт рассказал, когда в республике ждать новый пик заболеваемости COVID-19

Есть риск, что количество заболеваний ковидом в Крыму продолжит расти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму наблюдается ежедневный прирост заболевших COVID-19. Не так давно республиканский Минздрав вновь вернул некоторые антиковидные ограничения, а медики стали активней призывать жителей полуострова пройти ревакцинацию от вируса.

- Волна уже идет. Это, конечно, не самый пик, который был позапрошлой осенью. Но совершенно точно, что зафиксирован очередной подъем. Назвать это полномасштабной волной, как это было со штаммами дельта и омикрон, пока нельзя, но покажет только время, - цитирует «Крымская газета» директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

По его словам, причина в том, что крымчане расслабились и решили, что иммунизация больше не нужна. Пандемия ушла на второй план, став обыденным явлением, а заболевание ковидом стало восприниматься как обычная простуда. Эксперт напомнил, что вирус имеет свойство мутировать, в то время как уровень коллективного иммунитета постепенно снижается.

Напомним, в Крыму 9 сентября выявили 491 случай заражения COVID-19. В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 197 новых инфицированных ковидом.

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