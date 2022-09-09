Mriya Resort & SPA запустит обучение для владельцев и топ-менеджеров предприятий индустрии гостеприимства

Фото: Mriya Resort & SPA

Программа «Master in Hospitality» – флагманская программа «Академии гостеприимства» и Mriya Resort & SPA, которая сочетает в себе разработку бизнес-стратегий, теорию управления и решение реальных задач индустрии. Программа разработана для первых лиц компании, инвесторов и собственников, которые нацелены на развитие навыков и получение знаний, необходимых для развития бизнеса, увеличения прибыли и продвижения по карьерной лестнице.

Mriya Resort & SPA, являясь одним из ключевых объектов сферы туризма, в 2018 году запустил образовательный проект «Академия гостеприимства». Данный проект способствует развитию сферы туризма, занимается обучением персонала в соответствии с международными стандартами сервиса.

Индустрия гостеприимства и туризма за последние несколько лет стала одним из приоритетных направлений развития в РФ, которое будет динамично прогрессировать в ближайшие десятилетия. Важным фактором в реализации проектов станет наличие профессиональных управленцев, которые будут готовы их возглавлять. Программа "Master in Hospitality" создана для активных, амбициозных лидеров индустрии, чтобы укрепить знания по управленческим компетенциям, дать важный практический опыт и создать комфортную среду для развития личности и проектов.

MBA представляет собой программу, которая является дополнением к высшему образованию и дает профессиональное управленческое образование в сфере менеджмента, признанное во всем мире. Обязательное условие поступления на программу – наличие высшего образования. MBA состоит из 13 модулей, которые будут вести лучшие бизнес-тренера России и СНГ. Среди спикеров: руководитель центра стратегических разработок союза «Туризма и гостеприимства» Роман Еремян, руководитель компании «Маркетинговый консалтинг Ирины Хомутовой» Ирина Хомутова, генеральный директор компании «Travelline» Александр Галочкин и многие другие.

Во время прохождения обучения участники познакомятся с успешными представителями индустрии, погрузятся в работу крупных предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и на территории Республики Крым и Республики Алтай. После завершения программы каждый участник получит 2 дня стажировки на территории ведущего мирового курорта Mriya Resort & SPA. По итогам обучения каждый участник представит и защитит свой проект, который будет для него готовым бизнес-кейс для дальнейшей успешной реализации.

Амбассадор программы – Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA, признанный лидер индустрии гостеприимства, победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России – 2020». В 2019 и 2020 годах признан лучшим генеральным менеджером среди управленцев люксовых объектов всего мира и получил престижную награду от World Luxury Hotel Awards.

Зачисление на программу осуществляется до 31 октября 2022 года. Стоимость и подробная информация на сайте.