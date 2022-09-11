Выборы в Крыму показали высокий уровень объединения жителей региона

Открыто 148 участков по выборам в Госсовет и 42 - муниципального уровня Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборы демонстрируют консолидацию крымчан. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

По словам Михаила Малышева, прозрачность и законность процесса обеспечивают не только средства видеофиксации, которые установлены на всех избирательных участках, но и наблюдатели.

- Избирательными объединениями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым назначено более 500 наблюдателей по дополнительным выборам в Государственный Совет и более 250 - по муниципальным выборам, - отметил председатель Избирательной комиссии Крыма.

Таким образом, выборы показали, что жителям Крыма небезразлична судьба своего региона. Напомним, сегодня, 11 сентября, заключительный день довыборов трех депутатов парламента Крыма и депутатов муниципальных органов власти.