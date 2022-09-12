С грозовых ливней и шквального ветра начнется новая неделя в Крыму

Крымчан ждут два дождливых будничных дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму в понедельник и во вторник ожидается ухудшение погоды. Жителей полуострова после знойного августа погода порадует свежестью осеннего дождя и долгожданной прохладой. В регионе на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение.

- 12, 13 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Гостям и жителям Крымского полуострова напоминают про риски возникновения ЧС во время непогоды. Следует соблюдать особую бдительность автомобилистам: не торопиться на опасных поворотах и горных перевалах. Не исключены подтопления некоторых территорий.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 12 сентября температура воздуха днем прогреется до 21-23 градусов.

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