За жестокое убийство родного брата житель Крыма получил 11 лет колонии

За жестокое убийство брата мужчину осудили на длительный срок в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Кировского района Крыма вынесли приговор за «пьяное» убийство родного брата, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда РК.

В марте этого года 44-летний мужчина распивал спиртное в компании родственника. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Подсудимый взял острый клинок сапожного ножа и не менее 37 раз ударил им свою жертву, причинив ему тем самым полное анатомическое отделение головы от туловища.

- В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся, - говорится в сообщении.

Его осудили на 11 лет исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что крымчанин получил 3,5 года колонии за «пьяное» убийство знакомого. Сначала мужчина напал на приятеля с кулаками, а заем пустил в ход лопату.

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