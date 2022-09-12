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Происшествия12 сентября 2022 8:32

Появилось видео задержания диверсантов, планировавших теракты против властей Херсонской области и членов кабмина Крыма

Действиями завербованных националистов руководил сотрудник СБУ
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: скриншот из видео ФСБ России

Фото: скриншот из видео ФСБ России

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ России диверсантов, планировавших серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства республики Крым. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, преступления планировались членами СБУ.

Напомним, речь идет об оперативной игре, в ходе которой силовики пресекли попытку совершения серии диверсионно-террористических актов. Российские контрразведчики выяснили, что действиями завербованных националистов руководил сотрудник СБУ.

- Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.