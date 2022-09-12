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Происшествия12 сентября 2022 8:54

Директора одного из предприятий Алушты осудили за мошенничество на 1,9 миллиона рубелей

Следующие три года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Крымчанина осудили на три года колонии за мошенничество на крупную сумму

Крымчанина осудили на три года колонии за мошенничество на крупную сумму

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд в Алуште вынес приговор директору предприятия, которое оказывает услуги по сбору документов для оформления земельных участков, за хищение 1,9 миллиона рублей.

- В 2016 году злоумышленник, используя поддельные документы, ввел в заблуждение женщину, желающую приобрести земельный участок, о возможности его продажи. Таким образом он похитил денежные средства потерпевшей, передаваемые ему в счет покупки, на общую сумму более 1,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Следующие три года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом полицейского выманил у жительницы Крыма пять миллионов рублей, представившись сотрудником правоохранительных органов.

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