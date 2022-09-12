Директора одного из предприятий Алушты осудили за мошенничество на 1,9 миллиона рубелей

Крымчанина осудили на три года колонии за мошенничество на крупную сумму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд в Алуште вынес приговор директору предприятия, которое оказывает услуги по сбору документов для оформления земельных участков, за хищение 1,9 миллиона рублей.

- В 2016 году злоумышленник, используя поддельные документы, ввел в заблуждение женщину, желающую приобрести земельный участок, о возможности его продажи. Таким образом он похитил денежные средства потерпевшей, передаваемые ему в счет покупки, на общую сумму более 1,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Следующие три года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом полицейского выманил у жительницы Крыма пять миллионов рублей, представившись сотрудником правоохранительных органов.

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