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Происшествия12 сентября 2022 8:57

Одного из диверсантов, планировавшего теракты против властей Херсонской области и Крыма, отправили под арест на два месяца

Действиями завербованных националистов руководил сотрудник СБУ
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: скриншот из видео ФСБ России

Фото: скриншот из видео ФСБ России

Киевский районный суд Крыма избрал меру пресечения одному из диверсантов, готовившего теракты против властей Херсонской области и кабмина Крыма. Его отправили под арест на два месяца.

Как «КП-Крым» сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный планировал покушение на одного из министров республики.

Напомним, речь идет о задержании оперативниками ФСБ России диверсантов, готовивших целую серию покушений на сотрудников администрации Херсонской области и членов правительства республики Крым.

Силовики в ходе оперативной игры пресекли серию террористических актов. Выяснилось, что действиями завербованных националистов руководил сотрудник СБУ.