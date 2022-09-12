Режим повышенной готовности ввели в Симферополе из-за непогоды 12 сентября

В Симферополе коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, которая будет хозяйничать в городе 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с ухудшением погодных условий городские в Симферополе введен ежим «Повышенной готовности». 11 сентября 2022 года в ходе заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были намечены меры по предупреждению возникновения ЧС в Симферополе, - говорится в сообщении.

Ранее МЧС республики объявило на 12 и 13 сентября штормовое предупреждение, призвав жителей полуострова соблюдать бдительность во время непогоды. В регионе ожидаются грозовые дожди, поэтому возможны подтопления территорий.

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