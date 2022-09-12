Выжившая после жуткого ДТП под Бахчисараем женщина, скончалась в больнице

Фото: МВД по РК

Выжившая после ДТП под Бахчисараем женщина, скончалась от травм в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Речь идет об аварии, которая произошла 5 сентября этого года. Тогда водитель автомобиля «Рено Сандеро», двигаясь по автодороге Саки-Орловка со стороны Орловки выехал на встречку и врезался «Мерседес-Бенц Спринтер». В результате столкновения водитель и несовершеннолетний пассажир Рено погибли, второй пассажир (женщина) попала в больницу с травмами, однако, к сожалению, позже скончалась.

- Водитель и пассажир Мерседеса получили телесные повреждения и доставлены в больницу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, - говорится в сообщении.

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