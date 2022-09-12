В Крыму будут судить адвоката за мошенничество на 800 тысяч рублей

Адвокат в Крыму попалась на крупном мошенничестве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Адвокат адвокатской палаты Республики Крым попалась на взяточничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В октябре 2021 года обвиняемая пообещала своей клиентке, что сможет добиться более мягкой меры пресечения для ее сына, попросив за это 200 тысяч рублей. Через два месяца адвокат вновь обманула клиентку, пообещав, что сможет добиться более мягкого наказания уже за 600 тысяч рублей.

- Однако в момент передачи денежных средств адвокат была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - говорится в сообщении.

Ранее подобная история произошла в Севастополе: адвоката пообещал клиенту за 100 тысяч рублей «замять» уголовное дело, передав взятку силовику.

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