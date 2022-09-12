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Общество12 сентября 2022 13:24

Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги

По его мнению, организаторов мероприятий, на которых это происходит, надо привлекать к ответственности
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/telegram

Фото: Сергей Аксенов/telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим на полуострове проукраинские лозунги.

- Появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства, - цитирует Крымская газета главу региона.

Ранее глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение серии терактов в отношении представителей власти Херсонской области и правительства республики.

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