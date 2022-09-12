Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Фото: скриншот из видео, опубликованного в Tg-канале Сергея Аксенова

Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с подготовкой серии террористических актов в отношении представителей власти Херсонской области и правительства республики. Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение преступлений и рассказал, что диверсанты в том числе планировали нападение на члена правительства Крыма.

- На одного из наших коллег готовили заказное убийство органы власти Украины и на представителя Херсонской администрации. Спасибо коллегам из ФСБ, крымского управления. Все задержаны, даны признательные показания, - отметил глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, сотруднику правительства на данный момент ничего не угрожает. Он том, что на него планировалось покушение, он проинформирован.

- Спасибо органам ФСБ за эффективную работу. Террористический характер действий украинского государства понятен и известен, ничего другого в запасе не осталось, - заключил Сергей Аксенов.