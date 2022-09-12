Следком: задержанный в Крыму диверсант готовил убийство одного из министров республики

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Крымский Следком возбудил уголовное дело после задержания сотрудниками ФСБ диверсанта, готовящего убийство одного из министров республики.

- ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и оперативными сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу, возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности в составе группы лиц по найму, - говорится в сообщении.

Диверсантом оказался житель Советского района, который вместе с пособниками за денежное вознаграждение должен был выполнить заказное убийство по предварительно разработанному плану.

Поздним вечером 9 сентября мужчину задержали в Феодосии. При нем нашли оружие, из которого планировалось совершить убийство должностного лица. Сейчас силовики опрашивают свидетелей и проводят обыски. Сообщается, что уже были изъяты оружие и одна граната.

Недавно ФСБ опубликовала видео задержания диверсантов, планировавших теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Силовики применили оперативную игру, в ходе которой пресекли попытку совершения серии диверсионно-террористических актов. Выяснилось, что действиями завербованных националистов руководил сотрудник СБУ. Также ранее сообщалось, что одного из задержанных отправили под арест на два месяца.

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