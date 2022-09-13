Ненастье украсило небо Ялты радугой

Радуга на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK
Крымский полуостров находится во власти ненастья – дожди, грозы и шквалистый ветер.
Но, как известно, у природы нет плохой погоды, потому что во всем можно найти свою прелесть и красоту.
- Радуга в небе Ялты, - фото и видео под таким названием появились в соцсети.
Автор сумел запечатлеть полупрозрачную многоцветную дорожку, которая зависла в воздухе, зацепившись за горную гряду.
В Ялте пасмурно. Фото: Андрей Бачурин/VK
Самое удивительное, что небо серое, затянуто тучами и облаками, но солнечные лучи все-таки нашли где-то лазейку, чтобы порадовать взрослых и детей. Ведь радуга появляется, когда лучи солнца проходят через капельки дождя, а каждая такая капелька работает как призма.
Очень красивое природное явление. Фото: Андрей Бачурин/VK
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