Ненастье украсило небо Ялты радугой

Радуга на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров находится во власти ненастья – дожди, грозы и шквалистый ветер.

Но, как известно, у природы нет плохой погоды, потому что во всем можно найти свою прелесть и красоту.

- Радуга в небе Ялты, - фото и видео под таким названием появились в соцсети.

Автор сумел запечатлеть полупрозрачную многоцветную дорожку, которая зависла в воздухе, зацепившись за горную гряду.

В Ялте пасмурно. Фото: Андрей Бачурин/VK

Самое удивительное, что небо серое, затянуто тучами и облаками, но солнечные лучи все-таки нашли где-то лазейку, чтобы порадовать взрослых и детей. Ведь радуга появляется, когда лучи солнца проходят через капельки дождя, а каждая такая капелька работает как призма.

Очень красивое природное явление. Фото: Андрей Бачурин/VK

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