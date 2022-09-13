В Крыму хотят выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно детям военных, погибших в СВО

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram
Крымские власти подготовили законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей детям военных, погибших во время спецоперации. Об этом сообщил глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк в своем telegram-канале.
- Разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей, - написал Гоцанюк.
Он напомнил, что в настоящее время каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшему во время спецоперации, оказывается помощь в размере одного миллиона рублей.
Кроме того, по его словам, Минобороны РФ выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам СВО.
Ранее сообщалось, что ПСБ в Крыму начал зачислять пенсии и социальные выплаты крымчанам на карты банка. Бесплатно оформить ее могут жители республики пенсионного возраста и те, кому до выхода на пенсию осталось не более года.
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