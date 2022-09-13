Десятки улиц Симферополя остались без воды 13 сентября из-за технических работ

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десятки улиц Симферополя остались без воды 13 сентября из-за переустройства сетей холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Подачу обещают возобновить к 17.00

Так, до вечера краны будут сухими в микрорайонах «Битак», «Солнечная Долина», на улицах М. Залки, Киевская (частично), 51-й Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, на улице и в переулке Ладыгина, на улице и в переулке Щорса, улицах Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная,.

Также до 17.00 краны будут сухими на улицах Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупская, Стахановцев, Блюхера, на улице и в переулке Скрипниченко, на улицах Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Чайковского, в переулках Юный, Вольный, Гравийный, Клинический, Ялтинский, на улице и переулке Шмидта (частично), улицах П. Осипенко, Кременчугская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, до 14.00 в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение на улице Беспалова, 152, 152а, 154 и 156.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 13 сентября отключат свет. В крымской столице ремонтируют электросети.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50