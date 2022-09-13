Фото: mchs.rk.gov.ru

В Судаке произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки 12 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии к месту стало известно, что произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля «Hyundai». В результате происшествия, пострадали два человека, - говорится в сообщении.

Спасатели зафиксировали поврежденную ногу пассажира мотоцикла, а также помогли транспортировать всех пострадавших в машину скорой помощи.

Ранее сообщалось, что выжившая после жуткого ДТП под Бахчисараем женщина, скончалась в больнице. Водитель и ребенок, находящиеся в том же авто, погибли от полученных травм на месте аварии.

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