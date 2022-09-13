В Крыму прокомментировали волну лжеминирований в керченских школах 13 сентября

В школах Керчи объявили эвакуацию из-за сообщения о минировании Фото: Юлия МАРКИНА

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что звонки с сообщениями о минировании школ в Керчи поступают «как всегда с сопредельной территории».

- Опять волна телефонного терроризма в Крыму. Звонки как всегда с сопредельной территории. Все службы работают, - написал Олег Крючков в своем Tg-канале.

Утром 13 сентября в школы Керчи в очередной раз поступили звонки с угрозами, после чего учебные учреждения эвакуировали. На местах работают силовики. Как сообщили КП-Крым в одной из школ города, уроков сегодня не будет.

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