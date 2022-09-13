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Общество13 сентября 2022 10:19

В Бахчисарае закрыли на проверку заведение, где включили националистические песни

Соответствующие службы дадут оценку сложившейся ситуации
Екатерина НАЗАРОВА
В настоящее время проводится проверка

В настоящее время проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бахчисарайское заведение, в котором на свадьбе включили националистические песни, закрыли на проверку.

- На сегодняшний день главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства в данной ситуации, после чего будут приняты решения, - цитирует «Крым 24» главу администрации города Арсена Аблаева.

Ранее диджей, включивший антироссийский гимн на свадьбе в Бахчисарае, записал видеообращение, в котором пояснил, что не знал о причинах негативного отношения крымчан к данной музыкальной композиции.

Также ранее Украинская община Крыма призвала запретить песни, которые на протяжении многих лет являются своеобразными гимнами ряда экстремистских организаций, запрещенных в России.

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