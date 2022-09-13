Диджей, включивший антироссийский гимн на свадьбе в Бахчисарае, попросил прощения

Мужчина отметил, что поддерживает все национальности. Фото: скриншот из видео

День свадьбы, несомненно, один из главных праздников в жизни человека, однако, бывают ситуации, когда радостное событие перерастает в скандал.

Так произошло 10 сентября на праздновании одного из торжеств в Бахчисарае. Молодожены арендовали зал в ресторане «Арпат», где собрали всех друзей и родственников. Чтобы гости не заскучали тишине, пригласили диджея. Сначала все шло по плану, но позже веселой компании надоели привычные песни - в банкетном зале заиграла украинская националистическая песня, а гости пустились в пляс.

Видео со свадьбы быстро распространилось в Сети и вызвало бурю негодования местных жителей. Привлечь гостей и ведущих торжества к ответственности требовали в том и крымские блогеры. Ситуация дошла до главы республики - Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим на полуострове проукраинские лозунги. Запретить песни, которые ассоциируются с преступлениями националистов, призвала Украинская община Крыма.

Сами молодожены и гости торжества при этом никак не комментировали произошедшее. Первым молчание прервал крымский диджей Ахтем Гемеджи, который и отвечал за музыкальное сопровождение на злополучной свадьбе.

Мужчина записал обращение, в котором извинился за свой поступок и сказал, что не знал о том, что песня используется в качестве антироссийского гимна националистов. Видеороликом Ахтем Гемеджи поделился с «КП-Крым».

- Я поставил музыкальную композицию, которая, как позже стало известно, в период специальной военной операции стала использоваться украинскими националистами в качестве антироссийского призыва. Приношу свои искренние извинения перед гражданами России и Крыма за подобный факт. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности, - объяснил диджей.

Ахтем Гемеджи предостерег других ведущих от подобных инцидентов, отметив, что, прежде, чем ставить какие-либо композиции, нужно убедиться, что в них не содержится экстремистских лозунгов.

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