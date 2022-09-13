Советник главы Крыма предложил ударять по украинской инфраструктуре в ответ на обстрелы России

Фото: Олег Крючков/Telegram/скриншот из видео

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы территории России наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника.

- Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел - минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль, - написал Крючков в своем Tg-канале.

Утром 13 сентября в школы Керчи поступили звонки с угрозами минирования, после чего учебные учреждения эвакуировали. Как сообщили КП-Крым в одной из школ города, уроков сегодня не будет. Советник главы Крыма прокомментировал данную ситуацию, заявив, что звонки поступают «как всегда с сопредельной территории».

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