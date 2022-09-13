Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 11:42

Советник главы Крыма предложил ударять по украинской инфраструктуре в ответ на обстрелы России

В качестве примера он привел военные действия Израиля
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Олег Крючков/Telegram/скриншот из видео

Фото: Олег Крючков/Telegram/скриншот из видео

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы территории России наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника.

- Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел - минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль, - написал Крючков в своем Tg-канале.

Утром 13 сентября в школы Керчи поступили звонки с угрозами минирования, после чего учебные учреждения эвакуировали. Как сообщили КП-Крым в одной из школ города, уроков сегодня не будет. Советник главы Крыма прокомментировал данную ситуацию, заявив, что звонки поступают «как всегда с сопредельной территории».

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50