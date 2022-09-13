Жителю Алушты грозит 10 лет колонии за то, что он обворовал собственную мать

Фото: пресс-служба МВД по РК

29-летнему жителю Алушты грозит длительный срок в колонии за то, что он обворовал собственную мать. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Злоумышленник, на законных основаниях проживающий в одной квартире с потерпевшей, имея умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, совершил хищение денежных средств. После чего злоумышленник скрылся с места преступления,- говорится в сообщении.

Размер украденной суммы не уточняется, лишь то, что она была «внушительной», однако срок мужчине грозит немалый - до 10 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ялте сотрудник обокрал кафетерий на 25 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленник является фигурантом еще одного уголовного дела о краже.

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