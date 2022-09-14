В Крыму намерены изменить стоимость заправки газовых баллонов

Стоимость доставки баллонного газа в Крыму снизится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму работают над вопросом по снижению стоимости доставки баллонного газа потребителям, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- До 19 сентября должен быть проработан вопрос организации выездной торговли с использованием автомобиля, оснащенного газонаполнительным оборудованием. Это поможет удешевить доставку газа. Сейчас доставка до ворот обходится в 1243 рубля за баллон. При варианте с выездной торговлей стоимость заправки баллона газом составит 891 рубль, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Кроме того, предприятие «Крымгазсети» приобрело новые газовые баллоны. В скором времени их передадут в аренду для замены баллонов с истекшим сроком пользования. Стоимость аренды - чуть больше 170 рублей в месяц. Процесс замены планируется завершить в течение двух лет.

Ранее глава Крыма заявил, что стоимость газа для жителей полуострова останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации «Черноморнефтегазу» выделены по поручению президента.

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