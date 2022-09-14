Фото: Янина Павленко/Telegram

Все 156 котельных Ялты готовы к отопительному сезону, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- «Ялтинские тепловые сети» провели реконструкцию 10 котельных (с заменой основного и вспомогательного оборудования) и замен одного километра теплотрассы. «Теплокоммунэнерго» установили два котла (на улице Сурикова и Дзержинского), привели в порядок 1,2 километра теплотрассы, сейчас завершают капитальный ремонт котельной в Никите, - написала Павленко в своем telegram-канале.

Она также обратилась к жителям города с просьбой погасить долги перед теплоснабжающими компаниями.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 75% школ готовы к зиме. Уже подписаны акты готовности по 36 общеобразовательным учреждениям.

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