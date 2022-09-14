Под Симферополем в ДТП пострадала девушка 13 сентября

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 13 сентября, в Симферопольском районе не разминулись две легковушки. Есть одна пострадавшая, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии к месту стало известно, что в районе села Перевальное (Симферопольский район), произошло столкновение двух легковых автомобилей «Daewoo» и «Peugeot», - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью спецоборудования достали пострадавшую из «Peugeot» и передали сотрудникам «скорой».

Напомним, 12 сентября в Судке произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Пострадали два человека.

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