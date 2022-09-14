Развитие садоводства в Крыму способно сократить поток импортных товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму высадят около 22 га новых черешневых садов. Инвестсоглашение было подписано в сентябре 2022 года. При его реализации удастся привлечь более 52 миллионов рублей инвестиций.

- Развитие садоводства в Крыму способно сократить поток импортных товаров и обеспечить жителей нашей страны качественными фруктами и ягодами, превосходящими зарубежные аналоги, - цитирует Крымская газета гендиректора Корпорации развития Крыма Даниила Пидаева.

По планам, для закладки сада закупят более 36 тысяч саженцев. Основным сортом выбрана черешня «Итальянка».

Напомним, этой осенью в Крыму высадят 700 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Цель мероприятий - привлечь внимание общества к проблемам восстановления и лесных богатств России.

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