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Общество14 сентября 2022 10:53

В Симферополе наблюдается острая нехватка водителей автобусов

Потенциальным шоферам предлагают бонусные программы в виде бесплатного обучения
Екатерина НАЗАРОВА
В крымской столице не хватает водителей автобусов

В крымской столице не хватает водителей автобусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта.

- Основной проблемой является отсутствие водительского состава. В настоящее время сложилась ситуация - всеми силами стараемся привлечь, предложить бонусные программы в виде бесплатного обучения, дополнительных стимулирующих, - рассказал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов в эфире «Радио Крым».

Ранее этот вопрос уже поднимали в августе. Из-за нехватки водителей пассажирам приходится долго ждать автобусы. Также отмечалось, что при дополнительном наборе шоферов количество транспорта будет увеличено.

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