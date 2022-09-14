В Симферополе наблюдается острая нехватка водителей автобусов

В крымской столице не хватает водителей автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта.

- Основной проблемой является отсутствие водительского состава. В настоящее время сложилась ситуация - всеми силами стараемся привлечь, предложить бонусные программы в виде бесплатного обучения, дополнительных стимулирующих, - рассказал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов в эфире «Радио Крым».

Ранее этот вопрос уже поднимали в августе. Из-за нехватки водителей пассажирам приходится долго ждать автобусы. Также отмечалось, что при дополнительном наборе шоферов количество транспорта будет увеличено.

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